Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Kaynak: AA