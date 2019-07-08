Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüştü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Kaynak: AA
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