Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan temasları kapsamında tarihi şehir Buhara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Buhara'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Buhara Uluslararası Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziraat Mirziyoyev karşıladı.

Erdoğan, Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ettikten sonra Güney Kore'ye gidecek. - TAŞKENT