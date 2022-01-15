Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi"
Son dakika haberleri... Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.
AYDIN (AA) - Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi"