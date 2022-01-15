Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi" - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

AYDIN (AA) - Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı
AA - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

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