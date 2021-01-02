Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı...
02.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel