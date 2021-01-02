Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik.