Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı...

02.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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