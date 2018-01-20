Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Halktan ve Haktan Yana Oldum, Yine Öyle Olacağım"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Halktan ve Haktan Yana Oldum, Yine Öyle Olacağım"

- Uşak 6. olağan il kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıUŞAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Uşak 6.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Uşak 6. olağan il kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

UŞAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Uşak 6. olağan il kongresine katılmak üzere kente geldi. Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti. -2-

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