Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne Kadar Halktan ve Haktan Yana Oldum, Yine Öyle Olacağım"
- Uşak 6. olağan il kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıUŞAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Uşak 6.
- Uşak 6. olağan il kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
UŞAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Uşak 6. olağan il kongresine katılmak üzere kente geldi. Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti. -2-