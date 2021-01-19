Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin...

19.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:29

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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