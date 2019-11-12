Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün" -"Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün"
-"Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak"
-"FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır"
- "Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız"
-"Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor"
-"Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz"
-"Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz"
-"Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor"
-"İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün"