12.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün"

-"Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak"

-"FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır"

- "Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız"

-"Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor"

-"Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz"

-"Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz"

-"Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor"

-"İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA