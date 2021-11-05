Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi...
Haberi Kaydet