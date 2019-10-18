18.10.2019 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu"

Kaynak: AA