Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya...
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu