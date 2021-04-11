Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya...

Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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