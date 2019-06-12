Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir."
Kaynak: AA
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