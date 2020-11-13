Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek"

13.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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