Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır.

18.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır."

Kaynak: AA
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