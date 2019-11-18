18.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır."

Kaynak: AA