Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, donanması güçlü bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, donanması güçlü bir...

AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

24.08.2019 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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