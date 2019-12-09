Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.

09.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler