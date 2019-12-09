Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.
09.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller."
Kaynak: AA