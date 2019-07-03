Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir."
Kaynak: AA
Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
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