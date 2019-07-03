Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et