Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden kormuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar.

21.09.2019 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden kormuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar"

Kaynak: AA
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