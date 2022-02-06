CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" demişti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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