Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor.
08.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor."
Kaynak: AA