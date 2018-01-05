Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Burada Eurosam ile İlgili Bir Anlaşmayı İmzalamış Olduk Ki Bu Çok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek."