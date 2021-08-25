Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük."

Kaynak: Anadolu Ajansı