Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere İhanet Edecektir"
- Miting alanından görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(6)
Kaynak: AA