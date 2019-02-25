Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere İhanet Edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere İhanet Edecektir"

- Miting alanından görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TOKAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(6)

Kaynak: AA
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