Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var"

"Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir"