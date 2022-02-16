Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var"
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var" "Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var"
"Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir"