Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var"

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var" "Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var"

"Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var

İhlas Haber Ajansı - Genel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Türkiye, Genel, Haberler

title