Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

12.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı...
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