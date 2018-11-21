Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Buna ne denir? İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal."