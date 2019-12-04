Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldıİngiltere, (DHA)- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı
İngiltere, (DHA)- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.
Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.