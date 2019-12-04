Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı
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Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldıİngiltere, (DHA)- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II.

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:52
Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

İngiltere, ()- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için 'ın başkenti 'da bulunan Cumhurbaşkanı , Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı
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