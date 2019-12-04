Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (3)

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona iştirak etti.

04.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (3)

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 'nin başkenti 'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı , Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna 'nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (3)
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