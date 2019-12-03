: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

03.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II. Elizabeth ile tokalaşması ve sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Merkel ile sohbeti

LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Kaynak: AA

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