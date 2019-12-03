Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II.

03.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi 'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II. Elizabeth ile tokalaşması ve sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Merkel ile sohbeti

- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı , Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna 'nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)
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