: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

03.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:37

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Kaynak: AA

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