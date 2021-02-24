Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. (1)
"Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışlamadan, dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bugünlere getirdik"
"Elbette bu süreçte yükü çekemeyenler, gücü tükenenler, nefesi kesilenler oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik."
Kaynak: Anadolu Ajansı