Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.
22.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."
Kaynak: AA