Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar...

23.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:53

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, ülkemize yurt dışı ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar...

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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