Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile...
24.08.2019 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
" Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile saf tutuyorlar"
"Araştırma gemilerimiz bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor"
Kaynak: İHA