Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile...

24.08.2019 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

" Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile saf tutuyorlar"

"Araştırma gemilerimiz bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İHA
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