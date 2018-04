Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Zat En Geç 2019'un Kasım Ayında Siyasi Hayatını Noktalayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en en 2019 yılı Kasım ayında siyasi hayatını noktalamak zorunda kalacağını söyleyerek "CHP'li kardeşlerimize sesleniyorum; bu kadar başarısız biriyle nereye kadar gideceksiniz. ya kurtulun bundan. Bundan kurtulun da demokrasi ve Türkiye şenlensin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın İl Teşkilatı 6. Olağan Genel Kurulunda partililere hitap etti. Aydın'ın halk oylamasındaki oy oranıyla Türkiye ortalamasının çok gerisinde kaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bizi çok üzdü. Çünkü Aydın, Türkiye'de demokrasinin başkentidir. 16 Nisan sonrasında, Aydın'ın insanlarına kendimizi yeteri kadar anlatamadığımızın farkına vardık. Şimdi bu kongremizle yeni bir süreci başlatıyoruz. Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Buradaki coşkuyu Mart ayında belediye başkanlığı ve Kasım ayındaki milletvekilliği ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürmenizi istiyorum. Aydın, Milli Mücadele döneminden bu yana kadar hep demokrasiden yana olmuştur. Aydınlıların Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına halen CHP'ye destek verdiklerini görüyoruz. Buradan Aydınlı kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sizin aklınızdaki CHP ile şimdiki CHP arasında hiçbir alaka yok. Bugünün CHP'si ikinci Kurtuluş Savaşı olarak gördüğümüz mücadeleye alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin aleyhine hareket edenlerin değirmenine su taşıyan bir yapıya dönüşmüştür. Bölücü örgütün Meclis'teki başı olan zat ile 'Birlikte iyi salladık' diyen bir CHP yönetimi var. Bu CHP ile Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki CHP arasında hiçbir bağlantı olamaz. Reyhanlı ziyaretimiz sonrasında yaptığı açıklamasında sanatçılarımıza 'yanlış yerde yer aldınız' diyor. Ona göre sanatçılarımız teröristlerin yanında yer almalı. Atatürk'ün kurduğu partinin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Ey CHP, bak biz cumhuriyetin 100'üncü yaşına hazırlık yapıyoruz. Sen ne yaptın, hendek kazanlara yardım ettin. CHP'lilere, 'cumhuriyetimizin geleceği için ne yapmayı düşünüyorsunuz? diye sorun. Emin olun verecek cevapları yok. Bunlar hayatları boyunca oldukları gibi dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye de devam ediyorlar. FETÖ'ye ve teröre destek vermek adalet değildir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na "çukur" eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis grubunda yaptığı konuşmayı eleştiren Erdoğan, "Salı günü yaptığı konuşmasında öyle ahlaksız ve terbiyesizce şahsıma hakaret etti ki; inanın bana ben onun seviyesine inmeyi kendime zül kabul ederim. Üstat Necip Fazıl, böylelerine alçak demezdi. Üstat böylelerini için 'çukur' diye tabir kullanıyor. Çünkü alçaklık bir seviyedir ama çukurun bir tabiri yok. İşte bu kişi çukurun ta kendisidir. Bu zat kanalizasyon çukurunun içerisinde debeleniyor. Her türlü kelimeyi kullanabilirim sanıyor. Kendisinin sadece ahlak ve onurla değil, siyaset ve bilgiyle de alakası olmayan sözlerini sala kabul emiyorum. Her kelimesini benimle bitiriyor. 'Onları uyutmayacağım' diyor. Biz günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 gününü milletimiz için durmadan çalışıyoruz. Asıl sen dalalet uykusundan uyanmaya bak. Bunların hepsini bir yana bırakabiliriz ama ülkemiz ve milletimizin çıkarları olunca susamayız" ifadelerini kaydetti.

"Biz tek kale oynuyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle ülkesine ve milletine zarar verdiğini öne süren Erdoğan, "SSK'ya genel müdür oldu, SSK'yı ne hale getirdi, hepiniz biliyorsunuz; rezalet. Çocuklarının evini nasıl aldığını konusunda hesap veremeyip, yakasına yapışan bir gazeteciye evi üç kuruşa satmaya kalkana bu millet ülkenin ekonomisini teslim etmez. İş bilenin, kılıç kuşananındır. 15 yıldır milletimiz için çalıştık. Muhalefetteyken 'benim adım Kemal' deyip boş lafla peynir gemisi yürütülebilir ama iktidarda bu olmaz. Bunlarda bu feraset yok. Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız yere yığılıveriyor diyeceğim ama içi boş da değil. Bu çuvalın için cüruf dolu cüruf. Kin dolu, nefret dolu ve ihanet dolu. Testinin içinde ne varsa, dışına da çok sızar. Dünya Türkiye'nin büyüme oranlarından söz ederken, şimdi bu konuşurken eline yüzüne bulaştırıyor. Büyüme oranının nasıl hesaplandığını bile bilmeyene, bu millet ülkeyi teslim etmez. Ama hakkını yememek lazım. Bunca seçim kaybetti ama partisinin tüm kongrelerini kazanmıştır. CHP'li kardeşlerimize sesleniyorum; bu kadar başarısız biriyle nereye kadar gideceksiniz. ya kurtulun bundan. Bundan kurtulun da demokrasi ve Türkiye şenlensin. ya biz tek kale oynuyoruz. Türkiye ile hangi ülke ve terör örgütü arasında mücadele varsa hemen tarafını belli ediyor. Pusulasını iyice kaybetti. Böyle bir şey olur mu? Ne işin var senin terör örgütünü yanında. Hakkari'de yaptıkları kongrede Türk bayrağı yok. Zaten bunun Türk bayrağı ile alakası yok. Biz Hakkari'ye gittik, Türk bayrağı ve partimizin bayrağıyla gittik. Korkaklar zafer anıtı dikemez" şeklinde konuştu.

"Ey Kılıçdaroğlu seni bekleyen siyasi sondan kurtulamazsın"

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Kılıçdaroğlu'nun hep karşı tarafta yer aldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben bu zatı milletimize havale ediyorum. Yarın öbür gün ana muhalefetin lideri Aydın'a gelirse, şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin karşısındaki terör örgütlerinin en büyük destekçisidir. Onun için önce ağzını çalkalaması lazım. 'Aman Afrin şehir merkezine girmeyin' diyerek, bu büyük mücadeleye hakaret etmiştir. Git Esed'in yanında otur. Arkadaşlarını gönderdiğini biliyoruz. Biz onun yaptıklarını yapmayacağız. Biz doğru bildiğimiz Hak yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu zat seçimleri her kaybettiğinde verdiği her sözü unutup koltuğunda oturmaya devam etmiştir ama bu 2019'da feriştahı gelse kendisini o koltukta tutamaz. 2019 yılındaki 3 seçimi kaybettiğinde koltuğunda artık oturamaz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bu zat en geç 2019'un Kasım ayında siyasi hayatını noktalayacak. Son günlerde kontrolünü kaybetmesi her halde bunun bir göstergesidir. Ey Kılıçdaroğlu istediğin kadar hopla, zıpla, dövün faydası yok. Seni bekleyen siyasi sondan kurtuluşun yok. Ülkene, devletine ve milletine zarar vermeyi bırak. Devam edersen, bu millet Osmanlı tokadıyla seni tarihin çöplüğüne gönderiverir." - AYDIN