Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede 'Esed'in askerleri bizim askerleri...
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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede 'Esed'in askerleri bizim askerleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede 'Esed'in askerleri bizim askerleri koruyor' diyebilecek kadar zıvanadan çıkmıştır" -"CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil, aynı zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız"...

11.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede 'Esed'in askerleri bizim askerleri koruyor' diyebilecek kadar zıvanadan çıkmıştır"

-"CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil, aynı zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız"

-"Tel Rıfat Bölgesindeki terör örgütü mensuplarının saldırı teşebbüsleri giderek artıyor"

-"Suriye rejimi ve ona destekleyenlere çağrımız ülkeyi terör örgütlerinden kurtulmalarını sağlamalarıdır. Bunu sağladıklarında çözüm çok daha kolay olacaktır"

-"Yeni anayasa ve özgür seçimlerle, Suriye'nin çok kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyorum"

-"Bu doğrultuda atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüzle ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Ama diğer yerlerdeki sorunlar devam ederken ısrarla ülkemizin ve kontrolümüz altındaki bölgelerde huzur içinde yaşayan halkın tacizine de izin veremeyiz"

-"Bu şahıs dün yine Moskova'daki görüşmemiz üzerinden akılla ve izanla asla bağdaşmayacak değerlendirmelerde bulunmuş. Bu kişi hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştır. Böyle bir toplantıya nasıl girilir, nasıl çıkılır, nasıl konuşulur, nasıl müzakere edilir bilmiyor"

-"Baş başa görüşme nedir? Heyetler arası görüşme nedir? CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil, aynı zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız"

-"Yahu sen bir kaset kumpasıyla, bir CD kumpasıyla CHP'nin başına getirildin. O günden bugüne izlediğin tek bir siyaset var; o da ülkemizin taraf olduğu her meselede sadece bizim değil Türkiye'nin de karşısında yer almaktır"

-"Gidersin Avrupa'ya bizi şikayet edersin. Onlara bizi şikayet ettiğin zaman orada terfi mi alıyorsun? Yahu yok burada da çukura batacaksın"

-"Biz bu ülkede Cumhur ittifakı çatısı altında milliyetçi hareket partisiyle siyaset tarihimize altın harflerle yazılacak önemli ve örnek bir işbirliği zemini oluşturduk"

-"Bu partinin ülkemize çağ atlatan dev projelere gösterdiği çabaları saymıyorum. Bu zatın kasetle CHP'nin başına getirildiği günden beri bilinçli şekilde yürüttüğü kampanyaların tamamı beşinci kol faaliyeti"

-"Bu iş öyle hiçbir sorumluluk sahibi olmadan milli bakış açısına sahip olmadan kürsüden esip gürleyerek olmaz. Kötü olmak, hain olmak, kin ve nefret kusmak çok kolaydır"

-"Kılıçdaroğlu meşrebine uygun bir şekilde kolay olanı seçmiştir. Ancak biz tüm hayatını ülkesine adamış bir kadro olarak; ellerimiz çizilse, yüreğimiz yansa da zor olanın peşinde gitmekte kararlıyız"

-"Kendisinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için şimdiden adaylığını ilan etmesi gerekiyor. Seçim tarihine kadar hangi konuda ne yapacağını milletimize anlatıp, sandıkta teveccüh görürse gelir söylediklerini yapar"

-"Askerlerimize saldırının ardından sığınmacılara engel olmama kararı aldık. Biz 9 yıldır yedirdik, içirdik, giydirdik, her şeyi yaptık mı? Yaptık. Şimdi Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Biz de önlerini zorla kapamıyoruz. ve aylar önce Batı'ya ne dedim? 'Bakın adil yük paylaşımına yaklaşmazsanız biz kapıları açacağız' dedim"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA

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Manşet

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