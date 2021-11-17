Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam"

AA - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ak Parti Tbmm Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam

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AA - Son Dakika Haberleri

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