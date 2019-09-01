Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

01.09.2019 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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