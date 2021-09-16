Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programına katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum."