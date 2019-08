Cumhurbaşkanı erdoğan: bu yıl turizmde patlama olacak (3)

25.08.2019 19:24

TRABZON'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'nda, 216 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride dışarıda öldürdük. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz. CHP çıkıp ne diyor? Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime davet etmedim. Etmem" dedi.

YATIRIM ADASI MÜJDESİ VERDİ

Trabzon yatırım adası, endüstri bölgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini önceki gün imzaladığını müjdeleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölgeyle şehrimizin sanayisine yeni bir dinamizm kazandıracağız. Ben Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 17 yılda Trabzon'da toplamda 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'umuzun çehresini değiştirdik. Şimdi Akçaabat'ta muhteşem stadımızın bir yanına da şehir hastanemizi yapacağız. Bu şehir hastanemizle birlikte Trabzon çok daha farklı hale gelecek. Sadece havalimanımızın yolcu trafiğindeki artışı dahi bu gerçeği göstermeye yeterlidir. Geçtiğimiz yıl, 4 milyonun üzerinde yolcu istifade etmiştir. Trabzon artık sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bilinen, tanınan, güzellikleriyle özlenen bir şehir haline gelmiştir. Trabzon ne kadar güçlü olursa Türkiye'de o kadar güçlü olur."

'ÇARPIK SİYASİ ANLAYIŞIN BAŞINDA CHP VE HDP YER ALIYOR'

Sınırların içinde mücadele yürüttüklerini dışarıya karşı da sıkılmış yumruk gibi bir ve beraber hareket edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri siyaseti böyle bildik böyle yaptık. Bugün Türkiye'de birbirinden yakın ilişkili terörle mücadele meselesi var. Bugün Türkiye'nin kara, deniz ve hava sınırlarına yönelik tehditler, hatta tacizler var. Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar her alanında egemenliğine yönelik saldırılar var. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte ülkemizin yaşadığı ve yaşamak istediği gerçek budur. Bunlar ülkemizin havasını soluyan, ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin karşı çıkamayacağı başlıklardır. Ama maalesef, bu ülkede toplu iğne başı kadar bir çıkar için tüm bunları çiğneyip geçebilecek bir siyasi anlayış türemiştir. Bu çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor. Türkiye'ye yönelik her tehdit aynı zamanda Cumhuriyet'i hedef almıyor mu? Türk milletinin çıkarlarına verilen her zarar aynı zamanda Cumhuriyet'e adını veren cumhuru etkilemiyor mu? Türkiye, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu parti milletvekillerinden Genel Başkanına kadar tüm kadro terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyor. Türkiye FETÖ terör örgütünün işgal girişimine maruz kalıyor, aynı kadro yine teröristlerle birlikte hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

'EY CHP SEN KİMİN YANINDASIN?'

Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı hiç kimsenin vermediği kadar kararlı mücadele yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, PKK'nın Suriye'de uzantılarına karşı adım atıyor yine bu kadro koro halinde PYD'yi savunmaya başlıyor. Bay Kemal ne diyor 'Ortadoğu'da ne işiniz var? Suriye'de ne işiniz var?' Peki bu insanlar Trabzon'a geldiği zaman benim hemşehrilerim bunlara ne diyecek? Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemiz ekonomisi çöksün, bitsin diye ellerini ovuşturuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor. Bunlar koskoca gemilerimizi, yapılan onca işi yok sayarak deli saçması laflarla ortaya çıkıyor. Trabzon'dan sesleniyorum; Ey CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Doğu Akdeniz'de Fatih gemimiz var mı? Yavuz gemimiz var mı? Barbaros Hayrettin var mı? 2 tane sismik araştırma, 2 tanede sondaj gemimiz var. Firkateynlerimiz, SİHA'larımız var. Hepsiyle Doğu Akdeniz'deyiz. Fakat gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Tüm dünya Türkiye'nin orada ne işi var diyor, bu ise diyor ki 'Amerika, Fransa, İngiltere orada. Tek ülke yok oda Türkiye' diyor. Hala bak, demek ki Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar, yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz'de ki duruşunu gösteriyor. Demek ki görmüyor. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, tüm Akdeniz hattında, Karadeniz'de, Balkanlar'da, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü mücadelelerle ağzından niçin hayırlı bir laf çıkmıyor. ya sessiz kalarak ya da karşımızdakilerin ağzıyla konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor."

'BU BİR VAHŞETTİR, ALÇAKLIKTIR, ADİLİKTİR'

Konuşmasında kalabalıktan idamın getirilmesini isteyen kişiye cevap veren Erdoğan, "İdam kararını benim Cumhurbaşkanı olarak tek başına verme yetkim yok. Bu parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiğinde benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce söyledim. Son Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir, alçaklıktır, adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babası ile görüştüm. Tabii ki bunu vicdanımızın da, hukukun da kabul etmesi mümkün değil" dedi.

'FAİZ İNECEK'

Ekonomide her gün müjdeli haberler aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Kur'un nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi, inecek. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal davasının yanında iş ve AŞ meselesi de her zaman önceliklerimizin en başında yer almıştır. Aynı şekilde devam edecektir. Unutmayın. AK Parti varsa hizmet vardır. AK Parti var olduğu sürece hizmetler kesintisiz sürecektir. Bugün açılışını yaptığımız eserler, bunun en basit örneğidir" diye konuştu.

Ulaştırma, eğitim ve sağlıkta yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek 216 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA