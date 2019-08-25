Cumhurbaşkanı erdoğan: bu yıl turizmde patlama olacak (2)

Cumhurbaşkanı erdoğan: bu yıl turizmde patlama olacak (2)

HACİRE AKAR İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 gün eylem yapan Hacire Akar (49) ile telefonla görüştü.

25.08.2019 16:49
Cumhurbaşkanı erdoğan: bu yıl turizmde patlama olacak (2)

HACİRE AKAR İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 gün eylem yapan Hacire Akar (49) ile telefonla görüştü.


Kaynak: DHA
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