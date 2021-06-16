Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet... - Haberler
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