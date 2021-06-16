Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü