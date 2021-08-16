Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket... - Haberler
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