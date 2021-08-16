Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım