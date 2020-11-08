Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık...
08.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan