Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz derman olacağız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz derman olacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı