Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz derman olacağız."