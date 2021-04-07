Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz derman olacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da yine biz derman olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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