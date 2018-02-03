Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur"

-"Bölücü terör örgütüne de onu bir maşa gibi kullananlara Bitlis'in gerçek gücünü göstermeye var mıyız? Bitlis'i Türkiye'nin en güvenli şehri yapmaya var mıyız?"

-"Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz"

-"Rahmetli Cemi Meriç ne diyor biliyor musunuz? "Işık Doğu'dan gelir" bizim ışığımız da Doğu'dan geliyor"

-"Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin"

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.