Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir.
26.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA