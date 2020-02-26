26.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir."

Kaynak: AA