Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir.

26.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir."

Kaynak: AA

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