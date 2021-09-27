Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geciken adalet adalet değildir" "Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Geciken adalet adalet değildir"
"Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük"