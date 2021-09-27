Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geciken adalet adalet değildir" "Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Geciken adalet adalet değildir"

"Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülke sadece belli bir siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür' - Haberler
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