Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi.

İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi.

"MARMARA BÖLGEMİZİ ÇEPEÇEVRE OTOYOLLA KUŞATMIŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. (Kuzey Marmara Otoyolu) Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir" diye konuştu.

"ESER VE HİZMET SİYASETİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK"Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018'de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü yol barajları tünelleri okulları fabrikaları toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizde paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık" şeklinde konuştu.

"RAHATSIZ DA OLSALAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ""Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü meclisimizin takdirine sunuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

"BU TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İ ÇOK İYİ TANIMANIZ, ÇOK İYİ ANLAMANIZ LAZIM"İsrail'e eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi.

"Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Özellikle gençlerimize sesleniyorum.
Erdoğan: "Özellikle gençlerimize sesleniyorum.
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