Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

12.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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